ТЦК надсилатиме повістки 17-річним юнакам. Пояснення від Сухопутних військ ЗСУ

Про це йдеться в офіційній заяві Сухопутних військ ЗСУ.

"Відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років", - йдеться у заяві.

Призовників беруть на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, а також подати необхідні документи.

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"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік. Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - наголосили у ЗСУ.