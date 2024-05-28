ТЦК надсилатиме повістки 17-річним юнакам. Пояснення від Сухопутних військ ЗСУ
У вівторок, 28 травня, у ЗСУ розʼяснили щодо взяття громадян України на військовий облік призовників
Про це йдеться в офіційній заяві Сухопутних військ ЗСУ.
"Відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років", - йдеться у заяві.
Призовників беруть на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
Юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, а також подати необхідні документи.
Читайте також: Мобілізація у червні 2024 року: чи буде посилена та кого можуть призвати
"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік. Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - наголосили у ЗСУ.
- 28 травня стало відомо, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання від мобілізації. Наразі влада веде щодо цього діалог із бізнесом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе