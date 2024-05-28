Уряд працює над механізмом електронного бронювання військовозобов'язаних: що відомо

Про це AIN.UA повідомили в Мінекономіки.

"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову [Кабінету Міністрів] №76 [регулює питання бронювання, — ред.] або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних", — поінформували у відомстві.

Там зазначили, що нині ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення [стосовно процедури бронювання] зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", — резюмували в Мінекономіки.

Бронювання від мобілізації: що відомо

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

При цьому Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці.

У травні в Метінвесті казали, що в Україні потрібно вдосконалити процес бронювання підприємствами працівників від мобілізації. Там поскаржилися, що кожен шостий працівник групи компаній – мобілізований.

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