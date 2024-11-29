Тумани, подекуди нічні опади: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних у деяких регіонах України ймовірні незначні нічні опади. Температура повітря вдень суботи та неділі очікується +1…+4 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Практично по всій території Україні 30 листопада опадів не передбачається. Проте вночі ймовірні незначні опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. В неділю, 1 грудня, в Україні також без опадів, зазначила синоптикиня.
Водночас тумани по країні ймовірні не лише вночі, а подекуди й вдень.
Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля, у східних областях 0…-3 °C.
Вдень 30 листопада та 1 грудня передбачається +1…+4 °C, у південній частині та в західних областях – +4…+8 °C.
Погода в Києві
У Києві в суботу та неділю буде без опадів, про ймовірні тумани, хмарність та вогкість. У нічні години близько нуля, вдень – +1…+4 °C.
"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть – трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", – додала Наталка Діденко.
- У п'ятницю, 29 листопада, на півдні України очікується +6...+11 °C. Водночас у Києві ймовірний дощ.
- Актуальне
- Важливе