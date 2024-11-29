Тумани, подекуди нічні опади: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Практично по всій території Україні 30 листопада опадів не передбачається. Проте вночі ймовірні незначні опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. В неділю, 1 грудня, в Україні також без опадів, зазначила синоптикиня.

Водночас тумани по країні ймовірні не лише вночі, а подекуди й вдень.

Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля, у східних областях 0…-3 °C.

Вдень 30 листопада та 1 грудня передбачається +1…+4 °C, у південній частині та в західних областях – +4…+8 °C.

Погода в Києві

У Києві в суботу та неділю буде без опадів, про ймовірні тумани, хмарність та вогкість. У нічні години близько нуля, вдень – +1…+4 °C.

"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть – трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", – додала Наталка Діденко.