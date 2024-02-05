У 47 навчальних закладах Волині, які розташовані на кордоні з Білоруссю, стартував проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" - речниця Нацполіції Волині
Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук повідомила, що у волинських школах запрацював проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки"
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Вже третій тиждень у 47 навчальних закладах області несуть службу працівники поліції "Служби освітньої безпеки". Ці школи перебувають у зоні ризику, тому що розташовані на кордоні з Білоруссю. У школах працюють працівники Головного управління Нацполіції, патрульної поліції й поліції охорони", - пояснила Бузулук.
За словами речниці Нацполіції Волині, проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" націлений на те, щоб зміцнити безпекове середовище закладів освіти.
"Діти можуть звернутися по допомогу. Можливо, у когось є проблеми, про які не завжди діти можуть розповісти своїм батькам. Офіцери мають усе необхідне спорядження, окрім вогнепальної зброї. Батьки, вчителі й діти досить схвально ставляться до цієї ініціативи. Працівники поліції на цьому проєкті поки що працюють тимчасово. Планується, що відбудеться рекрутингова компанія щодо набору офіцерів "Служби освітньої безпеки", - зауважила Бузулук.
- 23 січня у 47 школах Ковельського та Камінь-Каширського районів на Волині, що розташовані поблизу кордону з Білоруссю, розпочали роботу офіцери безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе