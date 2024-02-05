У 47 навчальних закладах Волині, які розташовані на кордоні з Білоруссю, стартував проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" - речниця Нацполіції Волині

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Вже третій тиждень у 47 навчальних закладах області несуть службу працівники поліції "Служби освітньої безпеки". Ці школи перебувають у зоні ризику, тому що розташовані на кордоні з Білоруссю. У школах працюють працівники Головного управління Нацполіції, патрульної поліції й поліції охорони", - пояснила Бузулук.

За словами речниці Нацполіції Волині, проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" націлений на те, щоб зміцнити безпекове середовище закладів освіти.

"Діти можуть звернутися по допомогу. Можливо, у когось є проблеми, про які не завжди діти можуть розповісти своїм батькам. Офіцери мають усе необхідне спорядження, окрім вогнепальної зброї. Батьки, вчителі й діти досить схвально ставляться до цієї ініціативи. Працівники поліції на цьому проєкті поки що працюють тимчасово. Планується, що відбудеться рекрутингова компанія щодо набору офіцерів "Служби освітньої безпеки", - зауважила Бузулук.