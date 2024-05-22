У Бердянську з п'ятого поверху будинку випали двоє дітей
У тимчасово окупованому Бердянську з п’ятого поверху випали двоє дітей: 1-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Вони в лікарні
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що про інцидент стало відомо сьогодні.
"В тимчасово окупованому місті з будинку по вулиці Софіївській випали двоє дітей - 3-річний хлопчик та 1-річна дівчинка", - написала вона.
За попередніми даними, мати лишила дітей під нагляд знайомої.
"За попередньою інформацією, діти проживали у квартирі разом з матір'ю, яка кілька днів тому поїхала з Бердянська на невизначений термін та залишила дітей під наглядом своєї знайомої", - уточнила Вікторія Галіціна.
Діти отримали травми та були доставлені до лікарні.
- 3 травня повідомлялось, що у Києві 3-річна дівчинка, граючись іграшками під наглядом старших дітей, випала з вікна третього поверху. Дитина вижила.
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