У Бердянську з п'ятого поверху будинку випали двоє дітей

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що про інцидент стало відомо сьогодні.

"В тимчасово окупованому місті з будинку по вулиці Софіївській випали двоє дітей - 3-річний хлопчик та 1-річна дівчинка", - написала вона.

За попередніми даними, мати лишила дітей під нагляд знайомої.

"За попередньою інформацією, діти проживали у квартирі разом з матір'ю, яка кілька днів тому поїхала з Бердянська на невизначений термін та залишила дітей під наглядом своєї знайомої", - уточнила Вікторія Галіціна.

Діти отримали травми та були доставлені до лікарні.