У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан

Про це повідомляє черкаське видання "18000".

За словами військового капелана Володимира Рідного, усі громади вже визначилися зі своїм вибором і приєдналися до ПЦУ, але "два храми досі під окупацією російської церкви". "Люди мають знати про це. Це храм на Сумгаїтській і в Дахнівці. Там поки що незаконно здійснює свої справи московська церква", - наголосив церковнослужитель.

Читайте також: На черкаському жилмасиві Митниця парафія перейшла до ПЦУ, але священники УПЦ МП не впускають вірян до храму

За даними видання, у храмі на Сумгаїтській — Парафії Різдва Христового — досі проводить зібрання заборонений у служінні єпископ Феодосій. Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що він раз на тиждень приїздить до регіону, організовуючи таємні богослужіння — не лише в храмах, а й у приватних будівлях, гаражах і навіть підвалах.