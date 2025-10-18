У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
У місті Черкаси усі десять релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України. Водночас у двох храмах міста досі діють священники УПЦ, а один із них став місцем зібрань колишнього єпископа Феодосія
Про це повідомляє черкаське видання "18000".
За словами військового капелана Володимира Рідного, усі громади вже визначилися зі своїм вибором і приєдналися до ПЦУ, але "два храми досі під окупацією російської церкви". "Люди мають знати про це. Це храм на Сумгаїтській і в Дахнівці. Там поки що незаконно здійснює свої справи московська церква", - наголосив церковнослужитель.
Читайте також: На черкаському жилмасиві Митниця парафія перейшла до ПЦУ, але священники УПЦ МП не впускають вірян до храму
За даними видання, у храмі на Сумгаїтській — Парафії Різдва Христового — досі проводить зібрання заборонений у служінні єпископ Феодосій. Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що він раз на тиждень приїздить до регіону, організовуючи таємні богослужіння — не лише в храмах, а й у приватних будівлях, гаражах і навіть підвалах.
- 12 вересня контррозвідка Служби безпеки затримала протоієрея УПЦ (МП), який на замовлення воєнної розвідки РФ відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх ворогу.
