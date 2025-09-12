СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який коригував удари РФ по Сумщині

Про це повідомляє СБУ.

За даними розслідування, настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП) виявився коригувальником російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ.

Встановлено, що клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх рашистам. Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити мертву зону вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Відповідно до матеріалів справи, ворог вийшов на протоієрея дистанційно через інтернет.

Клірик завуальовано випитував у парафіян інформацію, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими й текстовими повідомленнями у месенджері.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі. Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили клірику про підозру - поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.