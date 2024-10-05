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У Чернігові через аварію на каналізаційному колекторі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня

Ольга Бабишена
5 жовтня, 2024 субота
03:48
Суспільство

У Чернігові у п'ятницю, 4 жовтня, оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через аварію на каналізаційному колекторі: відключено 15 підвищувальних станцій

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Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако. 

Він розповів, що рішення про оголошення надзвичайної ситуації місцевого рівня через аварію на каналізаційному колекторі на вулиці Глібова ухвалили на оперативному засіданні міської комісії.

За його словами, працівники КП "Чернігівводоканал" працювали на місці і шукали ділянку руйнування колектора. Повна інформація про пошкодження буде відома 5 жовтня, далі прийматимуть рішення про необхідні для ліквідації аварії роботи. 

"Роботи ускладнюють самовільно збудовані приміщення поблизу колектора, глибина пролягання якого 7 м. Вони порушують норми, на якій відстані має здійснюватися забудова. Спілкувалися з власниками, попередили про те, які будуть вжиті заходи стосовно їх незаконних споруд", - йдеться у повідомленні. 

Ломако попередив, що у зв'язку з аварією було відключено 15 підвищувальних станцій. Через це вище п'ятого поверху вода не подаватиметься. Керівники ЖЕКів та ОСББ повинні забезпечити  доступ мешканцям багатоповерхівок до приміщень у будинках, де можна набрати воду. Крім того, Водоканал забезпечуватиме підвіз води. Чернігівців закликали зробити запас води щонайменше на добу. 

Посадовець розповів, що колектор на вул. Глібова, який збудували у 70-х роках, має діаметр 700 мм та протяжність 7,7 км. Термін експлуатації він відпрацював двічі. 

"В 2019 році тут вже була серйозна аварія. Обстеження показало, що такий стан колектора - серйозна загроза для екології та функціонування міста. Розв'язання проблеми - повна його заміна, бо верхня частина пошкоджена газовою корозією. З 2019 року ми неодноразово писали листи до різних міністерств щодо виділення коштів. Зараз цей проєкт подали на фінансування партнерів із Франції, в рамках ратифікованого договору про співпрацю між нашими державами. Сподіваємось на позитивне рішення", - додав Ломако.

  • 3 жовтня жителів Сум попередили про обмеження в постачанні води, оскільки через російські обстріли об'єкти водоканалу тимчасово працюють за допомогою альтернативних джерел живлення. 
Теги:
Україна
Чернігів
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