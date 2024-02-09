У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту: перевозив у діжках в авто
У Чернігові правоохоронці викрили чоловіка, який перевозив у салоні авто майже дві тонни спирту невідомого походження: діжки з рідиною вилучили
Про це інформує поліція Чернігівського району.
Вказано, що в салоні вантажного авто правоохоронці виявили 12 двохсотлітрових діжок. Десять з них були заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
"З незаконного обігу вилучено близько 2000 літрів спирту невідомого походження. Автівку і вантаж вилучено, речовину направлено на проведення експертних досліджень", - йдеться у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
"Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів", - пояснили в поліції.
- Раніше тернопільські правоохоронці викрили незаконну діяльність із виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю. Підпільну гуральню облаштував приватний підприємець. У нього вилучили 400 літрів спирту.
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