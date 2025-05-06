У Чорнобильській зоні більшу частину земель визнали придатною для сільського господарства, - The Independent
Українські сільськогосподарські площі, що були виключені з обробітку після Чорнобильської трагедії 1986 року, визнали придатними для сільського господарства
Про це пише The Independent.
Нове дослідження, результати якого опубліковано в Journal of Environmental Radioactivity, підтверджує безпечність вирощування сільськогосподарських культур на значній частині території Чорнобильської зони.
Дослідники провели оцінку радіаційного забруднення близько 100 гектарів землі в Житомирській області та спрогнозували рівень поглинання радіоактивних елементів такими поширеними сільськогосподарськими культурами, як картопля, зерно, кукурудза та соняшник.
Після аналізу зразків ґрунту та вимірювання зовнішнього гамма-випромінювання, вони дійшли висновку, що ефективна доза опромінення для працівників сільського господарства значно нижча за встановлений в Україні національний безпековий ліміт. Також вони встановили, що рівень радіації був значно нижчим за природний радіаційний фон, характерний для більшості регіонів світу.
Видання пише, що за умови належного контролю та дотримання українських стандартів безпечності харчової продукції, значну кількість сільськогосподарських культур можна безпечно вирощувати на цих колись закритих територіях.
"З 1986 року було багато дезінформації про радіаційні ризики від Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які все ще живуть у покинутих районах. Це дослідження є важливим для громад, які постраждали від Чорнобильської катастрофи", - сказав провідний автор дослідження Джим Сміт з Університету Портсмута.
4 квітня стало відомо, що Україна та Франція розглядають можливість спільних проєктів у сфері відновлюваної енергетики на території Чорнобильської зони.
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