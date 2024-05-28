У Дії відновили роботу два сервіси для водіїв

Про це повідомила пресслужба Дії.

Там нагадали, що сервіси для водіїв тимчасово не функціонували, оскільки Головний сервісний центр МВС оновлював реквізити для оплати рахунків.

Але від сьогодні вже можна замовити, оплатити й замінити водійське посвідчення в Дії. Далі його потрібно забрати в сервісному центрі МВС або оформити доставку. Крім того, поновилась можливість купити та продати авто онлайн і отримати номери та техпаспорт поштою.