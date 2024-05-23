У Дії тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв: деталі
У Дії з 24 до 27 травня будуть недоступні послуги з перереєстрації автомобіля та обміну посвідчення водія
Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС.
Зазначається, що у зв'язку зі зміною реквізитів для оплати рахунків послуги з перереєстрації автомобіля та обміну посвідчення водія будуть недоступні з 24 до 27 травня включно.
"Попередні заявки розглянемо по черзі. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - додали у відомстві.
- 14 травня сервісні центри МВС відновили для власників автомобілів можливість замовлення індивідуальних номерних знаків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.13
- EUR Купівля 42.94Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе