У Дії тимчасово не працюватимуть дві послуги для водіїв: деталі

Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що у зв'язку зі зміною реквізитів для оплати рахунків послуги з перереєстрації автомобіля та обміну посвідчення водія будуть недоступні з 24 до 27 травня включно.

"Попередні заявки розглянемо по черзі. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - додали у відомстві.