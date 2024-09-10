В Дію додали свідоцтва про зміну імені, шлюб та його розірвання
До застосунку "Дія" у вівторок, 10 вересня, додали три нові документи: з'явилися свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені
Про це повідомив очільник Мінцифри Федоров.
Вказано, що у застосунок підтягнуться актові записи про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Для цього потрібно оновити Дію.
"Усе підтягнеться автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", - розповів Федоров.
Він також зазначив, що в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, також підтягнуться свідоцтва про народження дитини.
- 9 вересня у застосунку "Дія" запустили послугу "Шлюб онлайн", завдяки якій можна пройти повний цикл процесу одруження онлайн.
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