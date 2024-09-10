В Дію додали свідоцтва про зміну імені, шлюб та його розірвання

Про це повідомив очільник Мінцифри Федоров.

Вказано, що у застосунок підтягнуться актові записи про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Для цього потрібно оновити Дію.

"Усе підтягнеться автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", - розповів Федоров.

Він також зазначив, що в батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище, також підтягнуться свідоцтва про народження дитини.