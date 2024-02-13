У Дніпрі діти повалили надгробний хрест на могилі полеглого воїна: батьків притягнули до відповідальності
У Дніпрі двоє дітей на одному з місцевих кладовищ повалили надгробний хрест на могилі українського захисника: правоохоронці притягнули батьків до відповідальності
Про це інформує поліція Дніпропетровської області.
Вказано, що про інцидент стало відомо 10 лютого. Правоохоронці встановили, що хрест на могилі на кладовищі Новокодацького району повалили троє дітей. Йдеться про двох 13-річних хлопців та 10-річну дівчинку.
Правоохоронці склали адміністративні протоколи за їх дії відносно їхніх батьків за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
"Правоохоронці направлять протоколи до суду на розгляд та прийняття рішення. Також правоохоронці поспілкувалися з порушниками про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками дітей поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками", - додали у поліції.
- Раніше у Києві правоохоронці затримали вісьмох підлітків, які систематично обкрадали могили полеглих військових на одному зі столичних кладовищ. З ними провели виховну роботу, а на батьків склали адміністративні матеріали.
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