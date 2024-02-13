У Дніпрі діти повалили надгробний хрест на могилі полеглого воїна: батьків притягнули до відповідальності

Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

Вказано, що про інцидент стало відомо 10 лютого. Правоохоронці встановили, що хрест на могилі на кладовищі Новокодацького району повалили троє дітей. Йдеться про двох 13-річних хлопців та 10-річну дівчинку.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи за їх дії відносно їхніх батьків за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Правоохоронці направлять протоколи до суду на розгляд та прийняття рішення. Також правоохоронці поспілкувалися з порушниками про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками дітей поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками", - додали у поліції.