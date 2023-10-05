У Києві підлітки обкрадали могили полеглих військових: на їхніх батьків склали адмінматеріали

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

До правоохоронців звернулася жінка, чоловік якої загинув на війні. Вона розповіла, що коли відвідувала його могилу на Берковецькому кладовищі, побачила двох школярок, які обкрадали могили військових. У відповідь на зауваження підлітки нагрубили жінці.

Поліція виїхала на кладовище для з'ясування обставин.

"На місці до нас звернулось багато людей із аналогічними скаргами. Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як декілька малолітніх порушників, не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам’ятні речі. На зауваження дорослих підлітки реагують агресивно, вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артур Лісниченко.

Надалі правоохоронці встановили порушників: ними виявились 8 хлопців та дівчат 2010 та 2011 років народження. Їх разом з батьками доставили до відділку для проведення виховної роботи та складання адміністративних матеріалів.

Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

"На батьків складено адміністративні матеріали за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - неналежне виховання дітей. Задля недопущення повторення таких аморальних вчинків для роботи з малолітніми ми будемо залучати соціальні служби та адміністрацію шкіл, в яких вони навчаються", - йдеться у повідомленні.

Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

У поліції додали, що викрадені речі, які вдалось розшукати, повернуть родинам полеглих воїнів.