Танцювали на могилах загиблих військових: у Києві поліція затримала двох сестер
У четвер, 24 серпня, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ
Про це повідомили в telegram-каналі Поліції Києва.
Зазначається, що для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку.
"Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину поліцейські зупинили киянок. Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином "вшанувати" памʼять загиблих захисників України", - йдеться у дописі.
Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
Фігуранткам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 24 серпня правоохоронці оголосили підозру підполковнику, який використав своє службове становище в особистих цілях.
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