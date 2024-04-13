У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вихідні
По всій території України на вихідних, 13 та 14 квітня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це інформує ДСНС.
Надзвичайники повідомили, що впродовж 13 та 14 квітня в усіх областях, окрім Закарпатської, Волинської, Рівненської, Житомирської та Криму, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 15 квітня під загрозою будуть південні, східні, центральні області, Сумщина та Чернівеччина.
"Дотримуйтеся правил пожежної безпеки та бережіть природу", - наголосили надзвичайники.
- У селі у Львівській області з палаючого сухостою врятували 81-річну жінку. Вона втратила орієнтування й не могла самостійно вийти.
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