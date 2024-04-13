У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у вихідні

Про це інформує ДСНС.

Надзвичайники повідомили, що впродовж 13 та 14 квітня в усіх областях, окрім Закарпатської, Волинської, Рівненської, Житомирської та Криму, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 15 квітня під загрозою будуть південні, східні, центральні області, Сумщина та Чернівеччина.

"Дотримуйтеся правил пожежної безпеки та бережіть природу", - наголосили надзвичайники.