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Ексклюзив

У "Європейській Солідарності" пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію

11 квітня, 2024 четвер
18:11
Суспільство Мобілізація, повістки

Закон про мобілізацію не містить ключової норми, що стосується звільнення з військової служби під час дії воєнного стану

Про це заявила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в етері телеканалу "Еспресо".

"Це свідчить про чергову неспроможність влади взяти політичне лідерство у ключовому питанні, яке є важливим для майбутнього нашої держави. "Європейська Солідарність" утрималася від голосування за цей закон. Адже необхідність внесення чітких строків військової служби під час дії воєнного стану є нагальною потребою, яка буде впливати на питання мобілізації", - зазначила вона.

Після рішення комітету "Європейська Солідарність" виступила з ініціативою і зареєструвала законопроєкт про термін звільнення з військової служби, повідомила Фріз.

"Людей лякає не мобілізація, а відсутність розуміння того, в який спосіб вони матимуть право на звільнення. У запропонованому фракцією "ЄС" законі є лише одна норма – демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передовій. Ми вважаємо, що має бути чітка і відповідальна позиція по відношенню до захисників, їхніх родин та всіх військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані в подальшому", - додала народна депутатка.

  • Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада України на засіданні ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.
Теги:
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Європейська солідарність
Військові новини
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