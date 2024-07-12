У Ірпені вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що через надмірний полив і довготривалу відсутність електроенергії відбулося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Аби стабілізувати цю ситуацію, в місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.

"Сьогодні графік по місту наступний: з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск; з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) – аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу", - заявив Маркушин.

Він зауважив, що проблеми з водопостачанням наразі актуальні в багатьох громадах країни, тому Київ зменшив подачу води до Ірпеня.

"На балансі Ірпіньводоканалу перебувають сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори й працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60), й головне контролювати їхню роботу – задача практично непідйомна для наших ресурсів", - пояснив міський голова.

Маркушин додав, що комунальні служби Ірпеня працюють в екстреному режимі: вони перепідключають живлення та обʼєднують подачу електроенергії до кількох свердловин одночасно.

"Але для повного повернення тиску потрібна робота одночасно усіх свердловин та додаткові кошти на паливо для генераторів – виділення цих коштів передбачено вже на наступній сесії", - наголосив він.