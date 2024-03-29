У Києві до 15 червня обмежать рух транспорту Північним мостом. Причина
У Києві на Північному мосту у суботу, 30 березня, почнуть діяти тимчасові обмеження руху транспорту через ремонтні роботи
Про це інформує КМДА, посилаючись на Київавтодор.
"На Північному мосту від завтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рух обмежать в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду. Також перекриють смугу руху громадського транспорту. Ремонтні роботи проводитиме комунальне підприємство по ремонту та утриманню мостів і шляхів Києва "Київавтошляхміст". Воно ремонтуватиме плити мостового полотна.
"Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту", - додали в компанії.
Фото: Київавтодор
- Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влітку 2024 року влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.
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