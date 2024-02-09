У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили
Вдень 9 лютого в київському метро пасажир потрапив на колії на станції "Театральна"
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
На станції "Театральна" пасажир потрапив на колії. У КМДА заявили, що на місце події прямують відповідні служби.
"Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" - "Лісова", - йдеться у повідомленні.
Також станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.
О 15:06 в КМДА повідомили, що рух поїздів відновлено у звичайному режимі.
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