У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На станції "Театральна" пасажир потрапив на колії. У КМДА заявили, що на місце події прямують відповідні служби.

"Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Вокзальна" та між станціями "Арсенальна" - "Лісова", - йдеться у повідомленні.

Також станції "Університет", "Театральна", "Хрещатик" тимчасово зачинені на вхід.

О 15:06 в КМДА повідомили, що рух поїздів відновлено у звичайному режимі.