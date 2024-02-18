У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом

Про це повідомляють у Київській міській раді.

"Із 09:00 19 лютого до 00:00 3 березня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на просп. Броварському між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна" в напрямку міста Бровари", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мостовики ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху транспорту.