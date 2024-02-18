У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом
У Києві з понеділка 19 лютого по 3 березня частково обмежать рух транспорту на Броварському проспекті
Про це повідомляють у Київській міській раді.
"Із 09:00 19 лютого до 00:00 3 березня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на просп. Броварському між станціями метро "Дарниця" та "Лівобережна" в напрямку міста Бровари", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мостовики ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху транспорту.
- 12 вересня на засіданні Ради оборони Києва ухвалили рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в години пік вранці та ввечері.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе