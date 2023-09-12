У Києві з 20 вересня обмежать в'їзд вантажівок в години пік
У вівторок, 12 вересня, на засіданні Ради оборони Києва ухвалили рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в години пік вранці та ввечері
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, спеціальному транспорту – до місця призначення. Тому на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва окрему увагу приділили розв'язанню питання розвантаженості автомобільних доріг міста", - йдеться у повідомлення.
Таким чином з 20 вересня 2023 року буде обмежений в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, а також ввечері - з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці.
Зазначається, що контроль за виконанням рішення здійснюватиме поліція Києва.
"Прошу перевізників із розумінням поставитися до цієї норми. Тим більше, що це не новинка для міста і більшість власників великогабаритного транспорту з такими обмеженнями знайомі. Заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення", - додав очільник КМВА.
- Від середи, 5 липня, на вулично-дорожній мережі столиці також вводили обмеження руху для вантажівок через температуру повітря вище +28ºС.
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