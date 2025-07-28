У Києві на Хрещатику електромобіль в'їхав у підземний перехід: водія госпіталізували

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, автопригода сталася на вулиці Хрещатик близько 07:00.

За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись Хрещатиком зі сторони Бессарабської площі, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

43-річного водія із відкритим переломом ноги лікарі госпіталізували. Попередньо він був тверезий.

У поліції додали, що на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.