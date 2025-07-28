У Києві на Хрещатику електромобіль в'їхав у підземний перехід: водія госпіталізували
Зранку 28 липня у Києві біля Майдану Незалежності електромобіль Volkswagen вилетів з дороги та врізався у підземний перехід, унаслідок чого постраждав водій
Про це інформує пресслужба поліції Києва.
Як зазначається, автопригода сталася на вулиці Хрещатик близько 07:00.
За даними поліції, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись Хрещатиком зі сторони Бессарабської площі, не впорався з керуванням і виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.
43-річного водія із відкритим переломом ноги лікарі госпіталізували. Попередньо він був тверезий.
У поліції додали, що на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.
- Раніше, 19 липня працівник органів прокуратури Андрій Молочний вилетів своїм авто на тротуар у столичному Голосіївському районі й збив жінку. Вона померла у лікарні.
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