У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
Новий транспортний засіб має кілька візуальних відмінностей від попередніх двох автобусів
Про це повідомляє Alltransua.
Зокрема, на кузові розміщена зовнішня реклама, відсутній захисний екран на верхньому лобовому склі, натомість встановлені склоочисники на вікнах другого поверху.
Автобус повністю відповідає принципам безбар’єрності — обладнаний низькою підлогою, двома місцями для пасажирів на кріслах колісних, місцем для дитячого візка та двома пандусами.
Салон двоярусного автобуса облаштований панорамними вікнами, системою кондиціонування повітря, USB-портами для заряджання пристроїв, автоматичною системою оплати проїзду та гучномовною системою оповіщення про зупинки на обох поверхах.
Крім того, для зручності пасажирів транспорт обладнаний зовнішнім електронним табло, яке відображає номер маршруту
- 30 квітня, ВРУ ухвалила у другому читанні законопроєкт №12177-1, який дозволяє використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги, для перевезень пасажирів.
