У Києві погіршилась якість повітря: КМДА надала рекомендації щодо здоров'я
У Києві зафіксували погіршення якості повітря через, ймовірно, низьку швидкість вітру. Мешканцям столиці надали рекомендації до покращення ситуації
Про це повідомляє КМДА.
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру", - йдеться в повідомленні.
Міська адміністрація рекомендує киянам до поліпшення ситуації з повітрям:
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- на відкритому повітрі відмовитися від фізичної активності.
14 березня повідомлялося, що більшість населення Європи проживає в районах, де рівень забруднення повітря, рекомендований ВООЗ, перевищує норми попри те, що за останні 20 років повітря очистилося.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.54
- EUR Купівля 44.62Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе