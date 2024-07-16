У Києві погіршилась якість повітря: КМДА надала рекомендації щодо здоров'я

Про це повідомляє КМДА.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру", - йдеться в повідомленні.

Міська адміністрація рекомендує киянам до поліпшення ситуації з повітрям:

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

на відкритому повітрі відмовитися від фізичної активності.

14 березня повідомлялося, що більшість населення Європи проживає в районах, де рівень забруднення повітря, рекомендований ВООЗ, перевищує норми попри те, що за останні 20 років повітря очистилося.