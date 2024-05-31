У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

В останню путь Олександра Мартиненка, який пішов з життя у вівторок, 28 травня, провели на Байковому кладовищі.

Фото: Катерина Галко

Мер столиці Віталій Кличко наголосив, що Олександр Мартиненко стояв біля витоків свободи слова в Україні.

"Був супер професіоналом своєї справи, людиною слова і людиною свободи. Світла пам’ять… Щирі співчуття близьким та колегам Олександра Мартиненка", - додав міський голова.

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Довідково: Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

З 1987 по 1990 роки працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету. Потім протягом двох років працював кореспондентом, редактором відділу газети "Орієнтир Діп", а у 1992 році став головним редактором агентства "Харків-новини".

У період з 1992 по 1998 роки працював на посаді президента агентства "Інтерфакс-Україна". У 1991 році став заступником глави, а у 2001 році - консультантом Адміністрації президента України. У 1998 - 2001 роки був прессекретарем президента України.

З 2003 працював генеральним директором Інтерфакс-Україна. Окрім того, Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення з 2002 по 2003 роки. Також Олександр Мартиненко був заслуженим журналістом України.