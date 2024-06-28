У Києві протестувальники проти знесення мафів заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці та місцеві телеграм-канали.

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів і зустрічаючих, що прямують на Центральний залізничний вокзал Києва, з повідомленням про часткове заблокування проїзду до центрального вокзалу у Києві через дії протестувальників.

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на ваші рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", - зазначили у компанії.

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Залізничники наголосили, що акція не вимагає будь-яких аспектів діяльності Укрзалізниці та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.

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Киянам радять тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.

Місцеві телеграм-канали інформують, що на протест вийшли підприємці, які мітингують проти знесення МАФів на території ринку "Яма".

О 10:27 канал "Реальний Київ" написав, що шлях до вокзалу вільний, всі потяги курсуватимуть вже за розкладом.