У Києві публічні дашборди оновили даними про інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Він зазначив, що новий розділ зробили на основі опитувань у застосунку "Київ цифровий".

"Завдяки активній участі в опитуванні застосунку "Київ Цифровий" на порталі додались публічні дашборди з інформацією про інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла найдовше. Використовуйте цей новий інструмент для більш ефективного відстеження розвитку міста", - підкреслив Оленич.

Головна особливість дашборду - можливість переглянути, який провайдер у будь-якому регіоні Києва підтримує інтернет найдовше під час вимкнень світла.