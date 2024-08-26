У Києві публічні дашборди оновили даними про інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла
У Києві додали до публічних дашбордів розділ про інтернет-провайдерів: протягом якого часу вони надають послуги під час тривалих відключень світла, у яких районах столиці поширені та які найбільш популярні
Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.
Він зазначив, що новий розділ зробили на основі опитувань у застосунку "Київ цифровий".
"Завдяки активній участі в опитуванні застосунку "Київ Цифровий" на порталі додались публічні дашборди з інформацією про інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла найдовше. Використовуйте цей новий інструмент для більш ефективного відстеження розвитку міста", - підкреслив Оленич.
Головна особливість дашборду - можливість переглянути, який провайдер у будь-якому регіоні Києва підтримує інтернет найдовше під час вимкнень світла.
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