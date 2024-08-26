У Мінцифрах дали поради, як залишатися зі зв'язком під час відключень світла

Про це Міністерство повідомило у Telegram.

Так, спершу Міністерство рекомендує завантажити Мапу Пунктів незламності у застосунку "Дія". Завдяки цьому завжди українці можуть знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним.

Після цього підʼєднайтеся до інтернет-провайдерів, які використовують технологію XPON.

Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів.

"Перевірте, чи підключив ваш провайдер ХPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.

Якщо провайдер підключив ХPON - купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Міністерство рекомендує скористатися роумінгом

Відключіть автовибір мережі на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі,

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL,

Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу,

Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

Як повідомлялося, увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.