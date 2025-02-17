У Києві спалили автівку підсанкційної ексзаступниці головреда "Страна.юа" Крюкової

Про це вона написала у Facebook.

"Вночі 14 лютого таємний та одержимий шанувальник, який вважав, що санкцій у моєму житті недостатньо, привітав мене з Днем Закоханих – спалив автівку", - написала Крюкова.

За її словами, замовники зрозумілі, а виконавців шукає поліція, і, "судячи з першого враження, у цій організації є професіонали, які люблять свою роботу, тому я вірю, що вони впораються з пошуком зловмисника і без мене".

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"Висновків не буде. Я не змінююсь. Не поміняюсь. Не зраджу. Не злякаюся. Не втечу. Не заткнусь. Я чудово усвідомлюю ціну свободи слова в нашій країні, цінність вчинку, плату за велику розкіш запалювати вогні не в тому напрямку, куди рухається натовп, а на власному острові свободи", - додала вона.

Як пише Українська правда із посиланням на правоохоронців, ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі сталося загоряння автомобіля Range Rover, фактичним користувачем якого є Крюкова.

Вогонь пошкодив квартиру другого поверху будинку та фасад, проте ніхто не постраждав.