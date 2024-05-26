У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції: постраждали правоохоронці

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зазначається, що автопригода сталася на вулиці Героїв полку Азов за участю авто Mazda CX5 та службового автомобіля поліції Toyota.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.