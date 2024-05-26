У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції: постраждали правоохоронці
У неділю, 26 травня, в одному з районів Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля поліції. Через це постраждали правоохоронці
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Зазначається, що автопригода сталася на вулиці Героїв полку Азов за участю авто Mazda CX5 та службового автомобіля поліції Toyota.
За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.
- 11 травня на автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу селища Коблеве Миколаївського району сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль.
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