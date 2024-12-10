У Києві тимчасово зняли головний прапор країни, пошкоджений через погодні умови
У Києві тимчасово зняли головний прапор країни для заміни полотнища. Він був пошкоджений через несприятливі погодні умови
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Завершити роботи щодо заміни полотнища планують до кінця середи, 11 грудня.
У КМДА нагадали, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
- Уночі 10 грудня у Києві випав мокрий сніг, на дорогах столиці ожеледиця. Щонайменше 233 одиниці спецтехніки виїхали для очищення дорожнього покриття.
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