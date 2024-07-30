У Києві в парку Шевченка через падіння дерева загинула людина
Унаслідок падіння дерева у київському парку імені Тараса Шевченка загинула людина, поліція розпочала кримінальне провадження
Про це інформує Головне управління Національної поліції у Києві.
Повідомлення про інцидент надійшов близько восьмої години вечора. У столиці в парку імені Шевченка, що в центральній частині міста, через падіння дерева травмувалися три жінки й один чоловік.
Потерпілих госпіталізували до лікарні, але одна з жінок померла від отриманих травм. Ще одна потерпіла перебуває у важкому стані.
Зазначено, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та встановлює всі обставини інциденту.
"За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість", - резюмують у поліції.
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
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