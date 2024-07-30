У Києві в парку Шевченка через падіння дерева загинула людина

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Києві.

Повідомлення про інцидент надійшов близько восьмої години вечора. У столиці в парку імені Шевченка, що в центральній частині міста, через падіння дерева травмувалися три жінки й один чоловік.

Потерпілих госпіталізували до лікарні, але одна з жінок померла від отриманих травм. Ще одна потерпіла перебуває у важкому стані.

Зазначено, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та встановлює всі обставини інциденту.

"За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість", - резюмують у поліції.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція