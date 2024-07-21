У Києві обірвався канатний трос на Труханів острів, коли на ньому була людина

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Близько 14:42 надійшов виклик у ДСНС.

На місці працюють 5 рятувальників-водолазів + 1 катер, що обстежують акваторію Дніпра, де за показами свідків впала людина.

Крім того, патрульна поліція Києва попередила про ускладнення руху транспорту унаслідок інциденту на Парковому мосту.

"У зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - зауважили правоохоронці.

Згодом стало відомо, що до річки впала дівчина, інформує Київська міська державна адміністрація.

"Рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив троса атракціону. Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами", - йдеться у повідомленні.

Що каже наш кореспондент

Кореспондент Еспресо Дмитро Дідора з місця події розповів, що ймовірно канатною дорогою спускалась дівчина. Нині тривають пошукові роботи.



"Ймовірно це була дівчина, як розповіли у Київській міській державні адміністрації. Нам повідомили у ДСНС, що виклик туди стався до Державної служби надзвичайних ситуацій приблизно о 13:42. Нині на воді триває пошуково-рятувальна операція - це п'ять водолазів-рятувальників, також катери працюють в акваторії Дніпра, де, за словами свідків, могла впасти дівчина з цього атракціону. Як повідомляють і у поліції, нині дуже ускладнений рух дорогою, де стався інцидент, автівки у бік столичного Подолу просто стоять. На самому мосту дуже багато людей спостерігають за пошуково-рятувальною операцією. Також в Київській державній адміністрації повідомили, що поліція має перевірити експлуатаційність та законність цього атракціону", - повідомив Дідора.

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