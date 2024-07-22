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Трагедія на канатній дорозі у Києві: рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця

22 липня, 2024 понедiлок
10:36
Кримінал

У понеділок, 22 липня, у Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло хлопця, який зірвався у воду під час переправи на Труханів острів по канатній дорозі

Зміст

Це кореспондентці Еспресо Катерині Галко підтвердили в ДСНС.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені. Рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег. 

Водолази-рятувальники розпочали роботи з пошуку вчора о 13:56.

Що відомо про трагедію на канатній дорозі в Києві

У неділю, 21 липня 2024 року, у Києві під час переправи через Дніпро на Труханів острів обірвалася канатна дорога, якою спускалась людина.

Близько 14:42 надійшов виклик у ДСНС.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалося зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

За фактом загибелі людини на атракціоні "Канатна переправа через р. Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" Печерська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Водолазно-рятувальне відділення ДСНС обстежило 8 тис. кв. м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв. м за допомогою ехолоту, завершивши рятувальні роботи о 21:25, проте тіло хлопця не знайшли.

Власник канатної переправи, під час спуску якою обірвався трос, директор ТОВ "Активна країна" та один із засновників компанії Денис Курта пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Теги:
Суспільство
Україна
Дніпро
новини Києва
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