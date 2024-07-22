Обрив канатного тросу в Києві: власник атракціону обіцяє співпрацювати зі слідством

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Курта висловив співчуття родині та близьким загиблого хлопця, пообіцявши робити все можливе, аби розібратися у причинах трагедії.

"Сталася велика трагедія і загинула людина. Так не мало бути і не має бути", - наголосив він.

За словами власника атракціону, компанія готова співпрацювати зі слідством.

"Ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування на загал", - пообіцяв Курта.

Що відомо про трагедію на канатній дорозі в Києві

У неділю, 21 липня 2024 року, у Києві під час переправи через Дніпро на Труханів острів обірвалася канатна дорога, якою спускалась людина.

Близько 14:42 надійшов виклик у ДСНС.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалося зʼясувати, що під час обриву троса на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

За фактом загибелі людини на атракціоні "Канатна переправа через р. Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" Печерська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Водолазно-рятувальне відділення ДСНС обстежило 8 тис. кв. м дна річки під час занурень, а також 12 тис. кв. м за допомогою ехолоту, завершивши рятувальні роботи о 21:25, проте тіло хлопця не знайшли.