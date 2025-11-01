Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У столиці побратиму, друзі та небайдужі українці вшанували памʼять та поклали квіти до могили Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

Також у київському Музеї війни організували вечір памʼяті "Да Вінчі", під час якого побратими та рідні поділилися спогадами про Дмитра, спільно виконали Молитву українського націоналіста та вшанували усіх полеглих героїв хвилиною мовчання.

Вшанування памʼяті "Да Вінчі" 1 листопада 2025 рік, фото: Катерина Галко\Еспресо

