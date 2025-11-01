У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
У суботу, 1 листопада, Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу виповнилося б 30 років — цього дня побратими й друзі вшанували його пам’ять
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
У столиці побратиму, друзі та небайдужі українці вшанували памʼять та поклали квіти до могили Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.
Також у київському Музеї війни організували вечір памʼяті "Да Вінчі", під час якого побратими та рідні поділилися спогадами про Дмитра, спільно виконали Молитву українського націоналіста та вшанували усіх полеглих героїв хвилиною мовчання.
Вшанування памʼяті "Да Вінчі" 1 листопада 2025 рік, фото: Катерина Галко\Еспресо
фото: Катерина Галко\Еспресо
- 7 березня, у річницю з дня загибелі Дмитра Коцюбайла, українці вшанували пам’ять загиблого Героя України.
