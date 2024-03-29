У Києві з 1 квітня транспортна карта подорожчає на 25 грн

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом", – обґрунтувала влада необхідність підвищення ціни.

У комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Києва наголосили, що вартість картки не підвищували з 2019 року.

"За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій – студентів та учнів", - зазначає пресслужба КМДА.

Транспортну картку й надалі можна придбати у застосунку "Київ Цифровий".

При цьому вартість проїзду залишається незмінною:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері – 8 грн за одну поїздку;

у міській електричці – 15 грн за одну поїздку.

Нагадаємо, восени у Київпастрансі казали, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті столиці становить 20-24 грн.