У Києві з 1 квітня транспортна карта подорожчає на 25 грн
У Києві з 1 квітня вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн. Це пов'язано зі зростанням собівартості виготовлення картки
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом", – обґрунтувала влада необхідність підвищення ціни.
У комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Києва наголосили, що вартість картки не підвищували з 2019 року.
"За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій – студентів та учнів", - зазначає пресслужба КМДА.
Транспортну картку й надалі можна придбати у застосунку "Київ Цифровий".
При цьому вартість проїзду залишається незмінною:
- в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері – 8 грн за одну поїздку;
- у міській електричці – 15 грн за одну поїздку.
Нагадаємо, восени у Київпастрансі казали, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті столиці становить 20-24 грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.47
- EUR Купівля 42.08Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе