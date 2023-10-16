У Київпастрансі назвали собівартість проїзду в наземному громадському транспорті

Про це повідомила директорка з економіки та фінансів Київпастрансу Антоніна Старостенко у відповіді на запит учасника групи "Пасажири Києва" у facebook Павла Постоєнка.

Старостенко зазначила, що тарифи на перевезення пасажирів у Києві (8 грн за разову поїздку) були встановлені розпорядженням Київської міської державної адміністрації 14 липня 2018 року.

"За цей період відбулись суттєві економічні зміни: підвищились тарифи на електричну енергію у два рази, дизельне пальне – на 73%, також збільшилася мінімальна заробітна плата на 80%, тому на сьогодні собівартість перевезення одного пасажира значно перевищує оплату за проїзд майже у два з половиною – три рази", – написала Старостенко.