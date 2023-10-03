У Києві змінюють систему оплати проїзду в громадському транспорті. Деталі
Від завтра 4 жовтня у столиці оплатити проїзд в громадському транспорті банківською, цифровою транспортною карткою, Apple чи Google Pay можна буде лише за дві поїздки разом
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
Послуга оплати проїзду працює так: за першу поїздку в день грошей не знімають, але за другу – одразу знімається подвійний тариф. Якщо другої поїздки не буде, то за першу знімуть гроші о 21:00.
Ця послуга успішно протестована на швидкому трамваї й діятиме у всьому громадському транспорті.
Послуга стосується тих, хто платить банківською карткою, Apple Pay чи Google Pay, або цифровою транспортною карткою без придбаних поїздок, коли грошей знімають з картки.
Оплата QR-кодами чи поїздками на транспортних картах не змінюється: "Прикладайте картку чи QR-код до валідатора – інформація про оплату з’явиться в додатку".
Повідомляється, що підтвердження оплати в банківському або застосунку "Київ Цифровий" не є підтвердженням валідації квитка – як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.
- Нагадаємо, у червні у Києві запустили новий спосіб оплати проїзду в громадському транспорті у міському застосунку "Київ Цифровий".
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