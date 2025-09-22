У Києві захворюваність на COVID-19 знизилась на 17,9%

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у facebook.

У 37–38 тиждень 2025 року захворюваність на COVID-19 у Києві впала на 17,9% у порівнянні з попереднім тижнем.

Так, захворіло 1080 людей (792 дорослих, 288 дітей) порівняно з 1315 тижнем раніше.

Найбільше випадків було серед вікової групи 30–64 роки (майже половина від усіх).

Госпіталізації теж зменшилися. Так, до лікарні потрапили 89 людей (з них 35 дітей) проти 271 на попередньому тижні. У реанімації перебувало 7 дорослих пацієнтів.

Загалом рівень захворюваності у 2025 році нижчий за показники аналогічного періоду 2024 року на 7,9%.

Водночас з липня у Києві фіксуються випадки нового штаму Stratus (XFG), що підтверджено лабораторно.

"Нагадуємо: за появи симптомів обов’язково звертайтеся до лікаря. Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від COVID-19", - додали в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.