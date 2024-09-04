У Києві запроваджують карантин через поширення амброзії
У Києві запровадили карантин через амброзію: у столиці відбудеться комплекс заходів, спрямованих на знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімічних засобів
Про це йдеться на сайті КМВА.
Відомо, що каратинні заходи діятимуть на всій території Києва та відповідно до них будуть здійснені такі заходи:
- знищення амброзії шляхом виривання та спалювання, у разі сильного засмічення рослину скошуватимуть або вириватимуть із корінням;
- створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;
- використання хімічних засобів боротьби.
У КМВА наголошують: використання хімічних засобів обмежуватиметься лише гербіцидами, які офіційно дозволені в Україні.
Амброзія полинолиста – однорічна рослина, яка може виростати до двох метрів. Для неї характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тис. насінин за один сезон. Її насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).
- 1 серпня у Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев – вузькозлатки ясеневої смарагдової.
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