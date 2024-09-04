У Києві запроваджують карантин через поширення амброзії

Про це йдеться на сайті КМВА.

Відомо, що каратинні заходи діятимуть на всій території Києва та відповідно до них будуть здійснені такі заходи:

знищення амброзії шляхом виривання та спалювання, у разі сильного засмічення рослину скошуватимуть або вириватимуть із корінням;

створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;

використання хімічних засобів боротьби.

У КМВА наголошують: використання хімічних засобів обмежуватиметься лише гербіцидами, які офіційно дозволені в Україні.

Амброзія полинолиста – однорічна рослина, яка може виростати до двох метрів. Для неї характерне розсічене листя та дрібні зеленуваті квіти, що утворюють суцвіття-колоски. Амброзія розмножується насінням, яке здатне зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Одна рослина амброзії може виробити до 50 тис. насінин за один сезон. Її насіння поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).