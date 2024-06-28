У Києві жінка загинула, потрапивши під потяг у метро
У Києві 28 червня жінка потрапила під потяг на станції "Золоті ворота". Рятувальники деблокували її тіло з-під вагона
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.
"На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона", - йдеться в повідомленні.
Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Раніше у КМДА повідомили, що на станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" зачинили на вхід для пасажирів.
Об 11:48 в адміністрації поінформували, що рух поїздів "зеленою" лінією метро відновлено. Обставини інциденту падіння пасажирки під потяг зʼясовують правоохоронні органи.
- У Києві 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Потерпілого деблокували з-під вагона метро у шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок.
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