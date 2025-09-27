У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка

До поліція повідомлення про вбивство надійшло о 20:00.

Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Криворізька телерадіокомпанія "Рудана" називає ім'я загиблого внаслідок нападу: Євген Понирко.

За попередніми даними журналістів, постріли по Понирку здійснювалися з автоматичної зброї. "По ньому почали стріляти, коли він вийшов з машини. Зі слів місцевих мешканців, було чутно близько семи пострілів", - передає криворізький телеканал "Перший міський".

"Його вбили, коли той підійшов до свого будинку. Кілерів було двоє, їх розшукують. На місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним", - наводить додаткові подробиці інформаційний проєкт Tviy_KR.

Портал "Свої Кривий Ріг" дає фото з місця події, на якому видно, як правоохоронці пронумерували 26 виявлених гільз.

Кілери також поранили водія Понирка. Чоловік втратив багато крові й наразі перебуває у лікарні.

Що відомо про Євгена Понирка

У Кривому Розі покійний очолював місцеву федерацію самбо. Влаштовував у місті спортивні турніри серед дітей та юнаків з призами від власного імені.

Торік завдяки Євгену Понирку Кривий Ріг вперше приймав Чемпіонат України з самбо.

Також брав участь у популяризації інклюзивного самбо для ветеранів війни.

Поруч з Понирком неодноразово фотографувався голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Більше того, Вілкул-молодший у липні 2025 року нагородив Понирка за підтримку спорту.

Разом з тим, ім’я Євгена Понирка також згадується у судових реєстрах. У 2010 році Саксаганський райсуд дав йому 9 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Понирка визнали винним за кількома статтями: умисне тяжке тілесне ушкодження, грабіж, вимагання та хуліганство. Апеляційний суд зменшив строк до 7 років. У 2014 він вийшов на волю за законом Савченко, коли 1 день у СІЗО зараховувався за 2 дні у тюрмі, розповідає видання "Свої Кривий Ріг".

Понирко був учасником перестрілки в нічному клубі на 44-му кварталі у жовтні 2015 року, внаслідок якої постраждала одна людина.

У 2016 році потрапив на шпальти місцевих видань після скандального відпочинку у кафе "Какаду" в Тернівському районі. Як йдеться у судовій ухвалі, він гучно висловлювався нецензурною лайкою та не реагував на зауваження. Коли на місце прибула патрульна поліція, почав тікати та накинувся на патрульного, який намагався його зупинити. Кілька разів вдарив кулаком у голову та намагався витягнути табельну зброю поліцейського з кобури. Тоді правоохоронець отримав черепно-мозкову травму та струс, а Понирко – 14 місяців в'язниці. Однак знову вийшов на волю за законом Савченко прямісінько з залу суду. Окрім цього отримав штраф у 51 грн за хуліганство.

2018 року Понирко побився із земляком, підприємцем Анатолієм Буряком у кальянній через політичну суперечку. Інцидент розпочався зі словесної перепалки, під час якої Буряк нібито вихвалявся своїми фотографіями з Юлією Тимошенко, а Понирко, у свою чергу, начебто дорікнув йому колишнім членством у Партії регіонів.

Також Євгена Понирка кілька разів притягали до відповідальності за нетверезе водіння.

Згідно із записами у відкритих реєстрах, Євген Володимирович Понирко був зареєстрований як фізична особа-підприємець, що займався наданням в оренду нерухомості, а ще керував громадською організацією "Криворізька федерація самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо".