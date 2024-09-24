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Партнерський матеріал

У Львові на змаганнях Kordon Race зібрали кошти на облаштування інклюзивного спортивного майданчика

Юлія Юліна
24 вересня, 2024 вiвторок
18:00
Суспільство змагання Kordon Race

У Львові провели військово-тактичні змагання Kordon Race, які об'єднали понад 300 гостей і більш ніж 200 учасників. Завдяки забігу з перешкодами вдалося зібрати гроші на облаштування інклюзивного спортивного майданчика

Зміст
  • Павло Мороз
  • Ветерани-учасники Олександр Мафтіор, Євгеній Руденко, Олексій Демків
  • Євгеній Руденко
  • Олександр Мафтіор
  • Олексій Демків проходить смугу перешкод
  • Олексій Демків
  • Петро Жовнич
  • Тетяна Валанчюс
  • Учасники забігу прикордонники

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Серед учасників були прикордонники, ветерани, діти, спортсмени-аматори та професійні бігуни. Інклюзивні забіги організували за підтримки програми реінтеграції військових і ветеранів "МХП Поруч".

Організатори підготували шість трас для забігів для учасників із різним ступенем підготовки.

"У нас є команда архітекторів, які проєктують перешкоди, ми спілкуємося з хлопцями, важкопораненими хлопцями, які нам радять, які це мають бути перешкоди. Ми хочемо створити такий майданчик, аби хлопці могли займатися спортом, аби цей майданчик їх об'єднував і щоб кожен із них отримав задоволення", – розповів журналістам заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру ДПСУ Петро Жовнич.

У забігу в категорії Special узяли участь майже 20 ветеранів. З протезом на нозі дистанцію подолав захисник Олександр Мафтіор. Він дістав поранення під час контрнаступу на південному напрямку, наступивши на протипіхотну міну. Після лікування та протезування повернувся до роботи на Вінницьку птахофабрику. Каже, що раніше не брав участі в подібних змаганнях. 

"Дуже важливо, щоб цивільні та військові спілкувались між собою і цей захід – чудовий  майданчик для цього. Оскільки спілкування – це певна психологічна підтримка, яка сьогодні особливо важлива для ветеранів. Я вирішив приїхати на змагання, щоб познайомитися з новими людьми, розширити коло спілкування. Також цікаво було спробувати свої сили. Хоча у мене і не спортивний протез, але все одно вирішив узяти участь", – розповів ветеран журналістам.

Переможців визначали в індивідуальних і командних змаганнях.

Ветерани-учасники Олександр Мафтіор, Євгеній Руденко, Олексій Демків

Ветерани-учасники Олександр Мафтіор, Євгеній Руденко, Олексій Демків

 

Також учасники та глядачі могли взяти участь у майстер-класах із тактичної медицини та мінної безпеки та заняттях на VR-тренажері.

"Kordon Race  –  важливий захід, який ми підтримуємо в межах комплексної програми реінтеграції військових і ветеранів "МХП Поруч". Для нас надзвичайно почесною є взаємодія з військовими та ветеранами Державної прикордонної служби України. Прикордонники несуть службу там, де розпочинається держава. Вони першими прийняли бій і у 2014-му, і 24 лютого 2022-го. Вони повсякчас на варті української державності й свободи кожного громадянина. Досвід українців у сучасній війні вже довів, що перевагу мають відважні, сильні духом і розумом. Саме такими є учасники змагань, саме це є визначальними рисами незламних українських воїнів", – зазначив Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

"Цей захід – це можливість об'єднатися нам усім – військовим, ветеранам – навколо благодійної мети, показати, що ми долаємо будь-які перешкоди й досягаємо мети", – додала директорка підприємства "Захід-Агро МХП" Тетяна Валанчюс.

"МХП Поруч" – це програма комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, яку реалізує міжнародна компанія МХП. Програма забезпечує гуманітарну допомогу військовим частинам, організовує медичні обстеження, лікування та реабілітацію захисників, надає юридичну та психологічну підтримку, соціальну реінтеграцію та професійну адаптацію.

Теги:
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Львів
ЗСУ
Війна з Росією
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