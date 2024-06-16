У Миколаєві попередили про відключення водопостачання: причина
Від ранку 17 червня у Миколаєві буде припинено водопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Завтра, 17 червня, з 09:00 буде припинено водопостачання у Миколаєві. Відключення пов'язано з аварією на очисних спорудах водопроводу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть до 20:00 18 червня.
Водночас Сєнкевич закликав містян зробити запаси води.
- 17 червня графіки відключень електроенергії діятимуть по всій території України. Обмеження застосують для більшої кількості споживачів.
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