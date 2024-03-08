У Міноборони назвали кількість жінок, які служать в українській армії

Про це пише Military Media Center.

"Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій.

Загалом у 2024 році загальна кількість жінок у ЗСУ сягнула 62 тисяч. У 2014 році цей показник становив 49 тисяч.