У Міноборони назвали кількість жінок, які служать в українській армії
Станом на січень 2024 року в українській армії служать 45 587 військовослужбовиць. Це на понад 2 тис. жінок більше, ніж у жовтні 2023 року
Про це пише Military Media Center.
"Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що 13 487 жінок мають статус учасника бойових дій.
Загалом у 2024 році загальна кількість жінок у ЗСУ сягнула 62 тисяч. У 2014 році цей показник становив 49 тисяч.
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