8 Березня: спадок Радянського Союзу чи міжнародне свято

В Україні 8 Березня – це Міжнародний жіночий день, що донедавна асоціювався з тюльпанами та весняним настроєм. Однак сучасна реальність вносить нові акценти в сприйняття цієї дати. З плином часу все більше українських жінок розглядають цю дату як час боротьби за права жінок, як можливість висловити принципи рівності та солідарності.

Поза тим, навколо цієї дати не вщухають суперечки. Виникнення свята пов’язано з історією комуністичного руху, а значний вплив на його формування та розвиток СРСР зробив цю дату об’єктом сумнівів та дебатів. У зв’язку з цим у сучасній Україні з’являються пропозиції щодо перенесення чи навіть скасування "Міжнародного жіночого дня".

Еспресо розібралося, чи дійсно 8 березня радянське свято, нав'язане Україні, а також які є альтернативи та приклади святкування у світі.

8 Березня: як зародилось свято

8 Березня визнаний як Міжнародний жіночий день, символ боротьби за права жінок та досягнень у гендерній рівності. Історія цього свята має корені в руху за соціальні та політичні права жінок наприкінці ХІХ та початку ХХ століть.

Перші зафіксовані акції на підтримку прав жінок відбулися в США, а згодом в Європі у формі масових мітингів та демонстрацій. У 1857 році у Нью-Йорку пройшов масовий протест трудящих жінок з вимогою скорочення робочого дня та поліпшення умов праці. У 1908 році відбулася демонстрація "соціалістичних жінок", а роком пізніше Соціалістична партія Америки оголосила про проведення національного Дня жінок.

Фото: GenderMuseum

Вперше Міжнародний жіночий день був відзначений у Копенгагені 1910 року під час Міжнародної конференції жінок соціалістичних країн, на якій з'явилася ідея запровадити щорічне святкування для вшанування жіночих прав. Тоді на конференції активістка Клара Цеткін зазначила у резолюції: "У цілковитій згоді з класово-свідомими політичними профспілковими організаціями пролетаріату в кожній країні соціалістки всіх країн щорічно проводять Жіночий день, який у першу чергу слугує агітації за надання жінкам виборчого права. Ця вимога має бути висунута як частина всього жіночого питання в цілому і повністю відповідати соціалістичним поглядам. Жіночому дню слід повсюдно надавати міжнародного характеру, і він всюди має бути старанно підготовлений".

Згодом, у 1911 році, Жіночий день був відзначений мітингами та демонстраціями у кількох країнах Європи. Жінки вимагали рівності прав та виступали проти дискримінації в освіті, здобутті фаху та виборчого права. На жаль, у той час все одно не було цілісної картини та єдиної ідеї, тому ще протягом років святкування відбувалося в різні дати лютого та березня. У 1914 році Міжнародний жіночий день був остаточно відзначений на Європейському континенті 8 березня (23 лютого згідно з юліанським стилем).

У багатьох країнах святкування цього дня стало традиційним, а у 1977 році Організація Об'єднаних Націй офіційно оголосила про визнання 8 березня Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Радянський контекст свята

Відповідно до даних Gendermuseum, у 1914 році на теренах України вперше заговорили про відзначення Міжнародного жіночого дня. Вулицями Києва поширювалися прокламації з печаткою Київського комітету РСДРП, які закликали робітниць страйкувати на знак прояву протесту щодо утисків жіноцтва. З цієї нагоди було засновано журнал "Робітниця" за наказом В. І. Леніна.

Жінки під гаслом "Хліба і миру!" вийшли на демонстрації проти війни, голоду та жахливих умов існування. Фактично ця подія стала початком Лютневої революції, що призвела до повалення царату. Микола II був змушений зректися своєї влади, а жінки отримали виборче право від тодішнього уряду та постановами було закріплено рівність чоловіків та жінок.

Фото: cnn.com

Однак, не все було так однозначно, адже Радянський Союз під "феміністичними ідеями" збирався використати свято 8 Березня для пропаганди своїх ідеологічних поглядів та підтримки влади.

Спочатку відбувалась ідеалізація ролі жінки-працівниці. У радянській пропаганді жінки виглядали як непереможні герої, які мали активно робити свій внесок у будівництво соціалістичного суспільства. Свято було використано для підкреслення ролі жінки в економіці, промисловості та інших сферах громадського життя. У 1920 році в УРСР навіть зробили 8 березня святковим та вихідним днем для жінок.

Міжнародний жіночий день використовувався для підтримки ідеології комунізму та просування більшовицького руху. Згодом жінок активно залучали до участі у виробничих процесах, але не звільняли від домашньої праці. Таким чином, гасло про звільнення жінок від домашнього рабства перетворилося на подвійне навантаження: жінки одночасно виконували роботу на заводі або в колгоспі та виконували обов'язки господині або матері вдома.

Коли цілі та завдання партії протягом років змінювались, відбувалось переосмислення подання ідеї свята. У радянській пропаганді було створено власну історію щодо Міжнародного жіночого дня, де символіка оригінального свята була змінена. Воно стало святом "весни, краси та жіночності", згодом вже ніхто і згадати не міг, що початково йшлося про дискримінацію жінок.

Отже, Міжнародний жіночий день у Радянському Союзі був використаний як інструмент політичної пропаганди та ідеологічної агітації, що призвело до спотворення його справжнього значення.

Які альтернативи святу в Україні

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дискусії щодо скасування або перенесення дати свята не вщухають.

У лютому 2023 року до Верховної Ради внесли на розгляд законопроєкт №9009, яким пропонують переглянути традиції святкування Міжнародного жіночого дня. Згідно з документом, пропонують встановити 25 лютого як День української жінки, у день народження видатної поетеси Лесі Українки. Також в цьому законопроєкті обговорюється встановлення державного свята, яке припадає на 9 березня — Шевченків день. Однак, документ зазнав багато критики, як від урядовців, так і він громадян.

Тому, в парламенті було зареєстровано ще декілька ініціатив. В одній з них обговорюється ідея скасування святкування 8 березня. Щодо введення Дня української жінки, ініціатори вважають, що 25 лютого не є доцільною датою, оскільки воно буде асоціюватися із агресією Росії, яка почалась 24 лютого.

Верховна Рада також розглядає варіант перейменування свята як Міжнародний день захисту прав жінок і проведення його в європейському стилі, уникнувши застарілих радянських штампів.

Фото: Happy Bunch

Останнім часом низка організації та структур запропонували свої версії святкування. Наприклад, декілька років тому Міністерство культури та інформаційної політики України висловило ідею перейменувати свято на День матері та жінки.

Крім того, у 2023 році ініціатива "Марш Жінок" запустила медіакампанію "Незламні жінки України", щоб привернути увагу до їхнього внеску на фронті та розвіяти пострадянські стереотипи.

Міжнародний жіночий день 2024

У 2024 році ООН-Жінки обрала таку тему Міжнародного жіночого дня: "Розраховуйте на неї: інвестуйте в жінок. Прискорюйте прогрес" (Count Her In: Invest in Women. Accelerate Progress). Ця тема відзначає важливість забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей для жінок і дівчат, а ініціатива є потужним інструментом для забезпечення розвитку.

Крім того, цікавим є те, що існують кольори, які у всьому світі символізують Міжнародний жіночий день - фіолетовий, зелений та білий. Вперше вони були запропоновані як символ боротьби за рівноправ'я британським Жіночим соціально-політичним союзом ще у далекому 1908 році. Фіолетовий відображає справедливість і гідність, зелений - надію, а білий - чистоту.

Фото: iwda.org.au

Святкування 8 березня в країнах відбуваються по-різному. Так, в Італії традиційно жінкам цього дня дарують мімозу. Ця ідея зародилась в Римі після Другої світової війни та стала символом вшанування жіночості та солідарності.

У Китаї в цей день жінки працюють лише чотири години замість звичайних восьми. Однак ця рекомендація Держради Китайської Народної Республіки не є обов'язковою, тому деякі роботодавці можуть її ігнорувати.

У США березень вважається місяцем історії жінок. Щороку голова країни записує промову, в якій вшановує досягнення американок, звертає увагу на їхні проблеми та виклики.

У Франції 8 березня є робочим для жінок та чоловіків. Проте деякі активісти використовують цей день для проведення акцій проти насильства, гендерних стереотипів та статевої дискримінації. Їхня мета полягає в привертанні уваги до проблем нерівності.