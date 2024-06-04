У Міноборони розповіли, чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних
У вівторок, 4 червня, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що наразі підстав для подовження терміну оновлення персональних даних для військовозобов'язаних немає
Про це він заявив у етері телемарафону.
За його словами, жодних проблем із застосунком Резерв+, як це було у перші дні після його запуску, наразі немає. Він уточнив, що тоді труднощі були спричиненні перевантаженням системи, оскільки велика кількість людей одночасно вирішила спробувати оновити свої дані таким способом.
"Зараз таких проблем немає, тобто оновити через Резерв+, скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - зауважив Лазуткін.
Водночас, як зауважив речник, Міноборони не виключає форсмажорної історії, коли доведеться подовжити термін оновлення даних.
"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники й військовозобов'язані", - підсумував він.
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Станом на вівторок, 4 червня, понад 1,37 млн українців оновили свої військово-облікові дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".
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